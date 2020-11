Declaran “inocente” a hispano que había sido condenado a 25 años por violación y homicidio en Nueva York

Los jueces estatales de apelación anularon la condena que pesaba contra Fernando Romualdo, acusado de violar y estrangular a una joven en Long Island (NY) en 2013 y concluyeron que una coincidencia de ADN no era suficiente para culparlo del espeluznante crimen, reportó Daily News.

El segundo panel de Apelaciones del Departamento Judicial desestimó el jueves la acusación contra Romualdo por el asesinato de Sarah Strobel, de 23 años.

Strobel fue encontrada muerta en un campo boscoso cerca de Huntington, condado Suffolk, el 3 de octubre de 2013. Estaba acostada boca abajo, tenía los pantalones hasta las rodillas y la camisa halada. Las heridas indicaron que había sido estrangulada un día antes de que se descubriera su cuerpo.

Romualdo, entonces de 32 años, se convirtió en sospechoso después de que el Laboratorio de Crímenes de Suffolk comparara su ADN con hisopos tomados del cadáver de Strobel como parte de una prueba de agresión sexual.

Su ADN estaba en la base de datos del estado porque ya había sido condenado y estuvo en prisión durante tres años por la violación no relacionada de una adolescente de 16 años.

En 2016, Romualdo fue acusado del asesinato y violación de Strobel. Fue declarado culpable en septiembre de 2017, sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua.

Pero ahora los jueces de apelación encontraron que los fiscales durante el juicio no pudieron ofrecer ninguna otra evidencia además del ADN de Romualdo para demostrar que estaba en la escena del crimen o cerca de ella, o que él y Strobel tuvieron relaciones sexuales en el momento de su muerte.

“A lo sumo, la evidencia de ADN estableció, más allá de toda duda razonable, que el acusado tuvo contacto sexual con la víctima en algún momento y lugar no especificado”, escribió el panel. “Al considerar la evidencia del juicio de la manera más favorable para la acusación, encontramos que era legalmente insuficiente para establecer, directa o circunstancialmente, que el acusado causó intencionalmente la muerte de la víctima”.

La jueza Barbara Kahn podría haber desestimado la acusación por esos motivos, dijeron sus colegas de apelación. “Encontramos que el veredicto de culpabilidad fue contra el peso de la evidencia“, escribieron.

El acusado les dijo a los detectives que no conocía a Strobel. Su abogado defensor, que no llamó a testigos en el juicio, reconoció que Romualdo pudo haber tenido relaciones sexuales con la joven, pero no la mató.

Romualdo actualmente está cumpliendo condena en el Centro Correccional Clinton en Dannemora (NY). Se espera una audiencia para sellar el caso en los próximos días.

“Todos en la Sociedad de Asistencia Legal (Legal Aid Society) del condado Suffolk estamos felices de que el Segundo Departamento de la División de Apelaciones haya podido reconocer formalmente la falta de pruebas de que el señor Romualdo cometió algún crimen contra Strobel”, dijo Felice Milani, de la unidad de apelaciones. “Su muerte sigue siendo una tragedia que debe resolverse”.

