Walmart extiende el horario y monitorea el número de clientes que ingresan a las tiendas ante el aumento de casos de COVID-19

Walmart está extendiendo sus horarios durante la temporada de compras navideñas y ante la llegada del Black Friday para asegurarse que sus sucursales no excedan los límites de capacidad de visitantes ante el aumento de casos de coronavirus.

A partir de este sábado 14 de noviembre la mayoría de las tiendas de la compañía estarán abiertas de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche pero algunas sucursales podrían cerrar antes según la disposición de las autoridades locales.

Se trata de la segunda ocasión que Walmart incrementa los horarios después de reducirlos desde el mes de marzo en medio de la pandemia de coronavirus. En agosto el minorista amplió el horario en 90 minutos en el 85% de sus tiendas en todo el país.

Starting November 14, Walmart stores and Neighborhood Markets will be open 7 AM to 11 PM until further notice. This will give customers more time to shop and help us disperse traffic throughout the day. Stores with more reduced hours will keep current hours of operation. pic.twitter.com/mNFDhtWej8

— Walmart (@Walmart) October 23, 2020