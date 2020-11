Ashley Biden será la próxima Primera Hija en lugar de Ivanka Trump

Ashley Biden es la hija menor del presidente electo Joe Biden.

La revista Glamour hizo un perfil de Ashely, quien es trabajadora social, donde destaca que ha preferido mantener un bajo perfil, incluso cuando su padre era vicepresidente.

Jill Biden, esposa del presidente electo, señala que Ashley era muy cercana a sus hermanos Beau, quien murió de cáncer, y Hunter.

“Desde el momento en que nació, sus hermanos la cuidaron”, dijo Jill a Delaware Today en 2018. “Y ella siempre los admiró. Dondequiera que iban, ella quería ir y la llevaban”.

Ashley está casada con Howard Kerin, un cirujano plástico especializado en reconstrucción facial. Fueron presentados por Beau en el verano de 2010, según la revista People.

La pareja salió durante un par de años antes de casarse en St. Joseph en la Iglesia Católica Romana Brandywine en Delaware.

Ashley también es una activista a favor de una reforma de la justicia penal y es una seria opositora a la pena de muerte, además de fundar su propia marca de ropa con base en la caridad Livelihood.

La hija del presidente electo destacó el 7 de noviembre, cuando el presidente electo aceptó ser el presidente electo de los Estados Unidos. Ashley bailó en el escenario con una felicidad que no pasó inadvertida.

I can't stop thinking about how "Higher Love" is going to be archived in American History. pic.twitter.com/KyKF1SCYvf

— T. Kyle 🏳️‍🌈 (@tkylemac) November 8, 2020