Altair Jarabo se muestra al natural y revela por qué está soltera

Aunque se considera afortunada en el amor, Altair Jarabo está actualmente soltera porque la pandemia no ayuda. Eso sí, cuando encuentre una pareja sabe exactamente los errores que no va a cometer.

La actriz por el momento está enfocada en su papel en “Vencer el Desamor” (Univision), de estreno esta semana en Estados Unidos, donde comparte créditos junto con David Zepeda y Daniela Romo, entre otros.

– ¿Cómo se vence el Desamor?

Si todos supiéramos, no tendríamos que vencer el desamor, pero lo que propone esta historia, de manera muy linda, es buscando la fibra que todos tenemos dentro. Hay que volver a ver dentro a encontrar la fuerza que nadie más te puede dar. Ni un esposo ni un novio ni un amante, nadie más que uno mismo.

– ¿Tú te consideras afortunada en el amor?

Sí, me considero afortunada porque he sido muy querida. Creo que las complicaciones que he llegado a tener me las procuro yo sola, por complicada. No puedo culpar a nadie que no sea yo, la verdad.

“Soy súper cariñosa, súper melosa, y me gusta hacer equipo, pero me gustan las relaciones profundas también, entonces soy exigente con la comunicación, con el compromiso, con la entrega, con la generosidad. Soy mucho así, me tomo muy en serio tener novio, es una decisión que afecta todo lo demás en mi vida, y pido lo mismo de regreso”.

– ¿Qué has conseguido superar en las relaciones?, ¿qué has cambiado de ti misma?

Yo era de esas locas que decían “¡por favor, tenemos esta discusión ahorita, ahorita porque mañana no se puede y todo va a ser peor!”, y no, pues, “Alta déjame descansar tantito, mañana hablemos”. ¡Nooo! Hoy, comprendo que es mejor a veces dejar enfriar un tema y pensarlo bien, irte a dormir, y hablar mañana con paz y tranquilidad.

– ¿Te gustaría ser mamá?

Sí, me gustaría la experiencia. No lo veo pasando a corto plazo, pero con la experiencia de la familia me gusta pensar en el equipo, no solo pienso en el taller mamá, pero ya vendrá, por el momento, pues como la pandemia no ayuda no tengo a mi cómplice.

