Joven latino salva la vida de una trabajadora social en Arizona

Un estudiante de la ciudad de Glendale, Arizona, fue condecorado por ayudar a salvar la vida de una trabajadora social durante una emergencia médica.

Los hechos se remontan al 2 de noviembre cuando Diego García caminaba cerca de la secundaria Glendale. El estudiante de último año escuchó ruidos cerca de un portón a las 6:00 p.m. Al explorar vio a Danet García en el piso y con la cara contra el suelo.

El estudiante llamó al 911 ya que la mujer apenas podía hablar. Danet García, que sufre de diabetes, padecía un peligroso bajón de azúcar que terminó en un desmayo.

Diego García esperó por los paramédicos, a quienes asistió abriendo el portón. Según las autoridades, la trabajadora social estaba confundida, sin reconocer el lugar donde estaba. Los paramédicos lograron estabilizar su azúcar en el lugar y la llevaron a la sala de emergencia para tratarle los golpes que sufrió cuando se desmayó.

Danet García dijo que ella no estaría viva si el joven no hubiera actuado como un héroe. El alcalde Jerry Weiers le dio al muchacho una proclamación de la ciudad mientras que los jefes de Bomberos y Policía le otorgaron un certificado de Seguridad Humana.

