Presidente de Brooklyn Eric Adams se lanza a lucha Demócrata por alcaldía de Nueva York, criticando violencia por “ineficiencia” de De Blasio

Un nombre más se sumó a la congestionada lucha 2021 del partido Demócrata por conservar la Alcaldía de Nueva York, considerado el cargo electoral más importante en EE.UU. después de la presidencia.

Eric Adams, ex policía NYPD, ex senador estatal y actual presidente del condado Brooklyn, anunció su candidatura en sus redes sociales y se espera haga un anuncio más formal en las próximas horas.

“Estamos en un lugar oscuro en este momento, un momento oscuro para Nueva York y Estados Unidos”, dijo Adams en el anuncio. “Ya sea por la pandemia o la violencia en nuestras calles, no nos sentimos seguros. Y con demasiada frecuencia el gobierno de la ciudad empeora las cosas con una ineficiencia que conduce a la desigualdad y frena a nuestra gente ”.

En el video, contó su experiencia personal con la brutalidad policial cuando era adolescente en el sur de Jamaica, Queens.

“Ese era un lugar oscuro. Mi vida podría haber ido de otra manera, llena de amargura, pero tenía gente que me amaba y la determinación de cambiar las cosas”, afirmó. “Así que me convertí en oficial de policía, para cerrar la brecha entre nosotros, para hacernos a todos más seguros y para enfrentar el racismo sistémico desde adentro”.

Adams sirvió más de 20 años en NYPD y en 2006 fue elegido senador estatal. En 2013 se convirtió en la primera persona de color en servir como presidente de Brooklyn, recordó la radio 1010 Wins.

En su anuncio electoral, Adams enumeró que abordará el COVID-19, la crisis fiscal de Nueva York, el crimen y la falta de vivienda, y luchará por escuelas de calidad y atención médica y vivienda asequibles.

Varios Demócratas ya se han lanzado a las primarias para escoger al candidato a la alcaldía: Maya Wiley, el contralor Scott Stringer, Shaun Donovan (ex secretario de Vivienda, HUD), la activista Dianne Morales y el concejal Carlos Menchaca, entre otros. Todos han coincidido en criticar la gestión actual de su colega de partido, Bill de Blasio.

It's time for a government that works for us: that fights for our kids, revitalizes our city, improves access to housing & healthcare, & more.

I’ve spent my life tackling these issues — but there's more work to be done. It's time to deliver on the promise of this great City. pic.twitter.com/iasoBDtwW1

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 18, 2020