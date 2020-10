Trump descarta que su hijo Donald Jr se lance a la alcaldía de Nueva York: “por ser Republicano no ganaría”

Haciendo frente a los rumores, el mandatario Donald Trump comentó ayer que su hijo mayor homónimo no competirá el próximo año a la Alcaldía de Nueva York, porque siendo Republicano no tendría “ninguna” oportunidad de ganar.

El presidente arrojó agua fría sobre ese rumor en una entrevista con Fox Business el jueves por la mañana, cuando se le preguntó si su hijo Donald Jr. podría postularse en un intento por recuperar la ciudad.

“Espero que no, porque no podría ganar como Republicano, no tendría ninguna oportunidad”, respondió.

Luego de la presidencia de EE.UU., la alcaldía de Nueva York es considerado el cargo de elección más importante del país, por ser la ciudad más poblada.

Trump insistió en que NYC, la urbe natal de su familia, había sido “destruida” bajo el liderazgo de los Demócratas liberales, diciendo que la única esperanza de un cambio sería “encontrar una versión joven de Rudy Giuliani” para ser alcalde, en referencia a su actual abogado personal. Pero descartó que ese candidato fuese su hijo mayor.

Giuliani, alcalde de 1994 a 2001, recientemente dio a conocer un plan de dos años para reformar la ciudad, pero no identificó específicamente a un candidato Republicano para la contienda del próximo año.

Donald Trump Jr. (42) ha planteado durante años la posibilidad de postularse para alcalde de la ciudad, aunque no se ha pronunciado recientemente sobre las elecciones de noviembre de 2021 para reemplazar al titular Bill de Blasio, reseñó NBC News.

Esta semana, dos Demócratas avanzaron formalmente en sus deseos de postularse: Maya Wiley y el contralor Scott Stringer. Otros nombres que suenan son Eric Adams (presidente de Brooklyn), Shaun Donovan (ex secretario de Vivienda, HUD), Kathryn García (ex comisionada de Sanidad, DSNY) y la activista Dianne Morales.

En días previos, el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, renunció a esa opción, alegando razones personales.

Trump says NYC is 'like a ghost town,' says son would not get elected mayor https://t.co/ddZA5ybmma

— FOX Business (@FoxBusiness) October 8, 2020