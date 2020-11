Aún sin huéspedes, hoteles deberán pagar a empleados que se quedaron sin trabajo por el coronavirus en Nueva York

Docenas de propietarios de hoteles de NYC deberán pagar $500 millones de dólares en indemnizaciones y seguro a los empleados que perdieron el trabajo debido a la pandemia de coronavirus.

Será el pago sea el más grande de su tipo, según un informe. Decenas de miles de empleados de la industria se beneficiarán ahora del fallo de un árbitro en septiembre, que obliga a aproximadamente 75 propietarios de hoteles a pagar indemnizaciones y beneficios de atención médica para sus trabajadores, informó The Wall Street Journal.

El pago es el mayor entre hoteles y trabajadores en la historia de NYC y probablemente en todo el país, una vez que se finalicen las cifras de indemnizaciones, según el informe.

“Continuar la atención médica en el contexto de una pandemia es algo crítico”, declaró el presidente del sindicato Hotel Trades Council (HTC), Rich Maroko. “Estas indemnizaciones son una necesidad para los trabajadores de nuestro hotel después de que los suplementos federales terminaron el verano pasado”.

El fallo se produce cuando la industria hotelera se ha visto devastada por la pandemia, ya que el turismo y los viajes de negocios se han desplomado, los espectáculos de Broadway están suspendidos hasta por lo menos mayo 2021 y los restaurantes y museos están sujetos a restricciones de capacidad limitadas.

Al menos un propietario de hotel está impugnando el fallo del árbitro mientras que otros han comenzado a emitir pagos, según el informe.

Al comienzo de la pandemia, muchos hoteles se mantuvieron a flote con la ayuda de préstamos de asistencia federal, pero con una segunda ronda de asistencia detenida, grandes albergues como Hilton Times Square y Roosevelt Hotel han anunciado que cerrarán permanentemente, informó el medio.

