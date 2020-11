Jugadores de la NBA se reúnen con con el papa Francisco para abordar temas de justicia social

El papa Francisco recibió hoy en audiencia a una delegación de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) de Estados Unidos, que ilustró sus esfuerzos por promover la justicia social y rechazar el racismo en el país.

En el grupo recibido en el Vaticano estaban el italiano Marco Bellinelli, de los San Antonio Spurs; Sterling Brown, de los Houston Rockets; Kyle Korver, de los Milwaukee Bucks; Jonathan Isaac, de los Orlando Magic, y Anthony Tolliver, de los Memphis Grizzlies.

Y también cinco directivos de la NBPA, el sindicato de jugadores de la NBA: su directora ejecutiva, Michele Roberts; la responsable de la fundación, Sherrie Deans, y el jefe de la sección de Relaciones Internacionales, Matteo Zuretti.

Durante el encuentro se repasó el activismo e los deportistas y de la asociación “en apoyo de los movimientos por la justicia social” en Estados Unidos, según un comunicado de la NBPA, pero también del impacto de la pandemia de coronavirus.

Five NBA players and several officials from the NBPA met with Pope Francis at the Vatican on Monday to discuss their work on social justice issues.

Además se habló de los esfuerzos del mundo del baloncesto para crear “conciencia sobre la plaga actual de mala conducta de la policía a nivel nacional en comunidades de color” a raíz de la muerte de George Floyd el pasado mayo.

Para relatar toda esta labor, los jugadores entregaron al papa Francisco un libro con imágenes, frases y recortes de prensa que resume el activismo de los miembros de la asociación y del uso que hacen de su influencia para “luchar por el cambio”.

“We're extremely honored for this opportunity to come to the Vatican and share our experiences with @Pontifex. His openness and eagerness to discuss these issues was inspiring and a reminder that our work has had a global impact and must continue moving forward.” – @KyleKorver pic.twitter.com/2ljhzrDypQ

— NBPA (@TheNBPA) November 23, 2020