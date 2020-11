Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade y Christian Nodal, nominados al Grammy

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade y Christian Nodal son los mexicanos que se medirán por el Grammy anglo, en la próxima entrega que se entregarán el 31 de enero de 2021.

Este martes se dieron a conocer los nominados por la Academia de Grabación y se dio a conocer que Lafourcade, quien se alzó con el Latin Grammy al álbum del año por Un Canto por México, Vol. 1, se medirá ahora por el Grammy al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) con el también ganador del Latin Grammy Alejandro Fernández (Hecho en México), Lupita Infante (La Serenata), Mariachi Sol de México de José Hernández (Bailando Sones y Huapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández) y Christian Nodal (Ayayay!).

La categoría fue anunciada por Pepe Aguilar, quien se convirtió en tendencia en redes sociales luego de su aparición.

Los comentarios sobre el intérprete de “Prometiste” fueron de felicitación para el cantante, aunque lamentaron que este año no compita en dicha categoría.

La cantautora Linda Ronstadt, de origen mexicano y Freestyle Love Supreme competirá en la categoría de mejor video musical versión larga por “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”, junto al multilaureado músico y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda por “We Are Freestyle Love Supreme”.

TODOS LOS NOMINADOS AL GRAMMY

Álbum del Año

Jhene Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – DJesse Vol. 3

Haim – Women IN MUSIC PT. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore

Grabación del Año

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby feat. Roddy Rich – Rockstar

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – Savage (remix)

Canción del Año

Beyoncé – Black Parade

Roddy Rich – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R – I Can’t Breathe

JP Saxe feat. Julia Michaels – If The World Was Ending

Mejor Artista Nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Canción Pop Solista

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

Canción Pop Dúo/Grupo

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – Un día (One Day)

Justin Bieber feat. Quavo – Intentions

BTS – Dynamite

Lady Gaga feat. Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift feat. Bon Iver – Exile

Álbum Pop

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Álbum Rock

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Porter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound & Fury

Tame Impala – The New Abnormal

Canción Rock

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost In Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard- Stay High

Interpretación Rock

Fiona Apple – Shameika

Big Thief – Not

Phoebe Bridgers – Kyoto

Haim – The Steps

Stay High – Brittany Howard

Grace Porter – Daylight

Álbum Alternativo

Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jaime

Tame Impala – The Slow Rush

Video Musical

Beyoncé – Brown Skin Girl

Future feat. Drake – Life is Good

Anderson .Paak – Lockdown

Harry Styles – Adore You

Woodkid – Golitah

Album Latino Pop o Urbano

Bad Buny – YHLQMDLG

Camilo – Por Primera Vez

Kany Garcia – Mesa Para Dos

Ricky Martin – Pausa

Debi Nova – 3:33

Álbum Latino Rock o Alternativo

BajoFondo – Aura

Cami – Monstruo

Cultura Profética – Sobrevolando

Fito Páez – La Conquista del Espacio

Lido Pimienta – Miss Colombia

Álbum de Dance/Electrónica

Kick I – Arca

Planet’s Mad – Baauer

Energy – Disclosure

Bubba – Kaytranada

Good Faith- Madeon

Álbum de R&B Progresivo

Chilombo, Jhené Aiko

Ungodly Hour – Chloe x Halle

Free Nationals – Free Nationals

F*** Yo Feelings – Robert Glasper

It Is What It Is – Thundercat

Interpretación de Rap

“Deep Reverence,” – Big Sean Ft. Nipsey Hussle

“Bop,” – DaBaby

“What’s Poppin” – Jack Harlow

“The Bigger Picture” – Lil Baby

“Savage” – Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

“Dior,” Pop Smoke

Película Musical

Beastie Boys Story – Beastie Boys

Black Is King – Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme – Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice – Linda Ronstadt

That Little Ol’ Band From Texas – ZZ Top

Álbum R&B:

Happy 2 Be Here – Ant Clemons

Take Time – Giveon

To Feel Love/d – Luke James

Bigger Love – John Legend

All Rise – Gregory Porter

Interpretación Pop:

“Yummy” – Justin Bieber

“Say So” – Doja Cat

“Everything I Wanted” – Billie Eilish

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“Watermelon Sugar” – Harry Styles

“Cardigan” – Taylor Swift

Mejor canción rap

“The Bigger Picture,” – Lil Baby

“The Box,” – Roddy Ricch

“Laugh Now Cry Later,” – Drake Ft. Lil Durk

“Rockstar,” – DaBaby Ft. Roddy Ricch

“Savage,” – Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Álbum de rap:

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

King’s Disease – Nas

The Allegory – Royce Da 5’9″

