Anunció su embarazo por Facebook y terminó destapando una infidelidad

En redes sociales se ha vuelto viral la historia compartida en Facebook por una usuaria, cuya identidad no fue revelada, la cual recurrió a dicha red social para darles a conocer a sus contactos una gran noticia que prácticamente terminó develando una dolorosa verdad.

Según diariouno.com.ar, la mujer escribió en la red social un texto para anunciar que estaba a la espera de un bebé. Rápidamente, recibió decenas de felicitaciones; sin embargo, nadie sabía que todo era un plan para darle un “susto” a su amante, al cual no veía desde hacía un tiempo.

De repente, la chica recibió el siguiente mensaje: “Felicidades. Sé que tú y Mark son muy felices. Espero que ahora que estás embarazada, dejes de mandarme tus fotos… Espero también que dejes de venir a mi oficina ofreciéndome sexo porque me acosté contigo. Fue un error. Eso te llevó a obsesionarte conmigo y me has arruinado la vida”.

“No me gustan las llamadas a mi casa ni los mensajes que me dejas que mi hija tiene que escuchar. Mi error me ha costado mi matrimonio, y el trabajo se hace insoportable. Así que, mientras aprovecho para felicitarte, también rezo para que sea el final de tu psicótica obsesión conmigo. También espero que tu marido sea suficientemente inteligente para saber que puede ser hijo de otro”, agregó.

Pero el asunto no terminó ahí. La “futura” madre le dejó un recadito a su amante: “Mark, si quieres hablar conmigo estoy dos puertas más allá de la oficina de tu mujer. Quizá este ha sido un acto idiota, pero en el fondo sabes que era lo mejor que podía hacer. Si dijera que te has casado con… sería ofensivo”.