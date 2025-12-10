¿Cuánto cuesta iluminar tu casa en Navidad?

La fiebre por las luces navideñas en Nueva York tiene un ícono cultural imposible de ignorar: Clark Griswold, el padre obsesionado con un “viejo y tradicional árbol navideño” en “Christmas Vacation”, que colgó 25,000 luces y dejó a oscuras a todo su vecindario. Aunque la película se estrenó en 1989, cada diciembre parece haber un Griswold en cada barrio del estado, decidido a montar exhibiciones monumentales sin importar lo que eso signifique para la factura eléctrica.

Pero la historia de las luces navideñas comenzó mucho antes de que la cultura pop adoptara su brillo. En la Alemania del siglo XVII, las familias usaban velas para iluminar los largos meses de invierno, como símbolo de esperanza ante el regreso de la luz. Con el paso del tiempo, estas tradiciones evolucionaron hasta llegar a las deslumbrantes exhibiciones actuales: casas completamente iluminadas, sincronizadas con música y visibles desde varias calles de distancia.

Hoy, muchos municipios en todo Estados Unidos transforman sus hogares, parques y comercios en auténticos espectáculos visuales, atrayendo a miles de visitantes. En Nueva York, recorrer estas luces es una tradición familiar; sin embargo, su costo económico rara vez se menciona con la misma alegría que producen.

Dyker Heights y las exhibiciones más caras del país

Según Dara Greaney, CEO de LEDlightexpert.com, “usar 30 tiras de luces incandescentes puede costar alrededor de $840 dólares al año solo en energía”. Incluso con luces LED, que son más eficientes, el monto puede llegar a ser “de unos cientos de dólares”. A eso se suman los costos iniciales del decorado, que pueden oscilar entre $1,000 y $5,000 para quienes buscan un despliegue llamativo. Si alguien decidiera replicar las famosas 25,000 luces de Griswold con tarifas eléctricas actuales, Greaney calcula que el gasto superaría los $2,000 únicamente en electricidad.

Y si hablamos de excesos, Dyker Heights, en Brooklyn, se lleva la corona. Este vecindario es mundialmente conocido por sus espectáculos navideños que parecen competir con Las Vegas. Según el podcast Bowery Boys, algunos residentes gastan entre $5,000 y $8,000 mensuales en electricidad durante la temporada. Muchos ni siquiera instalan sus propias luces: pagan a empresas profesionales hasta $20,000 para transformar sus fachadas en auténticas postales navideñas, con figuras animadas, árboles repletos de luces y decoraciones visibles a varias cuadras.

Tal nivel de espectáculo no solo atrae miradas, sino también turismo. Desde 2006, recorridos en autobús llevan a miles de visitantes a disfrutar de la experiencia. Para este diciembre, se estima que 300,000 personas acudirán a Dyker Heights para vivir de cerca esta tradición luminosa. La inversión de los residentes se traduce en calles abarrotadas, cámaras en mano y un ambiente festivo que se ha convertido en parte esencial del invierno neoyorquino.

Además del gasto de la luz, muchos deciden contratar a empresas para que decoren sus casas. (Foto: Shutterstock)

Los neoyorquinos lideran el gasto en luces navideñas

Incluso lejos de las exageraciones de Brooklyn, decorar para las fiestas no es barato en el Empire State. Un estudio reciente de casino.org reveló que los neoyorquinos gastan en promedio $463.25 al año en luces navideñas, el monto más alto de todo el país. Detrás se encuentran California e Indiana, con $439.44 y $433.53 respectivamente. Al otro extremo se ubica Idaho, donde el gasto promedio anual es de solo $117.64, una cifra que muchos neoyorquinos probablemente desearían tener en sus facturas.

En cuanto a ciudades, Nueva York ocupa el 5° lugar nacional entre las áreas metropolitanas que más gastan, con un promedio de $398.40, aproximadamente 49% más que el promedio nacional. En Dyker Heights, sin embargo, esa cantidad sería apenas simbólica: algunos propietarios reportan haber pagado casi $700 únicamente en luces antes de considerar el resto del decorado.

Otras ciudades que lideran el gasto incluyen Indianápolis, Buffalo y Green Bay, con costos promedio anuales de $559.25, $543.25 y $491.96, respectivamente. Green Bay e Indianápolis destacan, además, por mantener sus luces encendidas durante más tiempo: hasta 10 semanas. En el estado de Nueva York, en cambio, las luces permanecen activas durante 6.8 semanas, lo que lo coloca en la sexta posición a nivel nacional.

El comportamiento dentro de la Gran Manzana también es particular: los residentes mantienen sus luces encendidas unas 8.3 horas diarias, durante casi siete semanas en total, el noveno periodo más largo entre todas las ciudades analizadas. Estos cálculos se basan en tarifas eléctricas promedio y en el uso de series de luces tradicionales de aproximadamente 40 vatios por hora.

Cómo ahorrar sin renunciar al espectáculo

En medio de estos gastos, los expertos recomiendan alternativas más eficientes. Las luces LED, según el Departamento de Energía, consumen un 70% menos que las incandescentes y pueden durar décadas gracias a sus componentes más resistentes, como las lentejas de epoxi. De hecho, una sola tira podría funcionar durante 40 temporadas navideñas. Y si se busca un efecto impactante sin saturar la casa de cables, las exhibiciones de láseres ofrecen una opción más económica y visualmente potente.

Si bien el 85% de los encuestados planea colgar luces este año, un 25% de quienes no lo harán admiten que el motivo principal es el costo. En un estado donde la electricidad ya es una de las más caras del país, las decoraciones navideñas solo incrementan esa preocupación.

Entonces, ¿este año serás un Griswold decidido a iluminar tu hogar cueste lo que cueste, o prefieres agarrar un chocolate caliente, subirte al auto y admirar las luces que otros pagan? En Nueva York, ambas opciones forman parte del espíritu navideño.

Sigue leyendo:

* Qué significa la corona de Adviento en Navidad y como crear una en casa

* ChatGPT revela cuáles son los 5 caprichos navideños que valen la pena

* Expertos revelan 3 formas de financiar gastos durante la Navidad