El turismo tardará años en recuperarse en Nueva York tras debacle de la pandemia

Si los neoyorquinos han huido masivamente, no sorprende que los turistas hayan hecho lo mismo; y aún queriendo venir, deben enfrentar restricciones de cuarentena.

Así, pasarán años antes de volver a ver las clásicas zonas turísticas congestionadas, reconoce el “New York Convention and Visitors Bureau” (CVB). Con una recuperación completa que tomará al menos cuatro años, la industria está delineando planes para que los turistas regresen de manera lenta y segura.

Los visitantes internacionales previos a la pandemia representaban el 20% de los turistas en la ciudad de Nueva York y aportaban mucho más: tanto como el 50% de los ingresos.

La industria es un enorme motor económico en la región, responsable de 403 mil puestos directos de trabajo, según Christopher Heywood, ejecutivo de NYC & Company, la organización oficial de mercadeo de destinos (DMO) y CVB de los cinco distritos de la ciudad.

“Por cada dólar que se gasta en turismo en gasto directo, se genera un dólar y medio” en otros sectores. “En general, el impacto económico del turismo en un buen año es de unos $72 mil millones de dólares”, detalló Heywood.

De 2007 a 2019, anualmente NYC superó su récord de turistas, que el año pasado se ubicó en 67 millones de personas, según The New York Times. La agencia NYC & Company cuenta como tal a cualquier persona que pase una noche en NYC o venga de más de 50 millas de distancia.

NYC & Company no espera que los visitantes internacionales regresen en cantidades significativas hasta 2025. Pero su oficina CVB ha creado un plan de recuperación de varios niveles comenzando con los turistas locales.

“Nuestra organización ha lanzado recientemente un programa de escapadas al vecindario de la ciudad de Nueva York, que incluye 250 ofertas en hoteles y atracciones”, comentó Heywood.

Para las pequeñas empresas como las tiendas de recuerdos en Times Square ha sido difícil muy mantener las puertas abiertas y pagar el alquiler, detalló Fox News.

El plan de recuperación se desarrollará para centrarse en los visitantes regionales y luego en los turistas de otras partes del país. Con ello esperan que al menos vuelva a activarse el motor económico y la recuperación avance.

Con oficinas, estadios y teatro cerrados y cuarentena al llegar, el tráfico aéreo en Nueva York está en mínimos históricos: actualmente la caída se ubica en 77%, luego de 95% en la primavera. Y ahora el segundo brote de coronavirus muy posiblemente afectará épocas festivas como Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo.

En tanto, Broadway, la industria teatral más turística del mundo, postergó su virtual fecha de reapertura al 30 de mayo 2021, con pérdidas de más de $15 mil millones de dólares desde marzo, y afectando sectores paralelos vitales en Nueva York, como hotelería y restaurantes.

Al comienzo de la pandemia, muchos hoteles se mantuvieron a flote con la ayuda de préstamos de asistencia federal, pero con una segunda ronda de asistencia detenida, grandes albergues como Hilton Times Square y Roosevelt Hotel han anunciado que cerrarán permanentemente.

Pero la apuesta oficial se mantiene en pie y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) no ha parado sus proyectos vinculados al turismo: el aeropuerto LaGuardia ha vivido este año un gran proceso de modernización, aún por completar, incluyendo un AirTrain hasta Queens para 2025.

También el sector privado sigue construyendo en la ciudad, al menos avanzando los proyectos que ya estaban adelantados a principios de año.

