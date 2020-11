Matías Almeyda explota contra “haters”: “Minimizan al fútbol mexicano cuando le da de comer a todo Sudamérica”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El DT argentino Matías Almeyda, quien entrenó a Chivas durante 3 años y dirige al San Jose Earthquakes de la MLS desde el 2018, defendió al futbol mexicano de los críticos sudamericanos.

“El Pelado”, un estratega que en el país azteca fue campeón de Liga, de Copa, de Supercopa y de la Liga de Campeones de Concacaf con los rojiblancos, habló fuerte sobre quienes menosprecian el balompié de México.

“Hace 30 años que estoy en el fútbol y me aburre escuchar siempre lo mismo, criticar a alguien, son todos opinólogos. El fútbol mexicano era minimizado cuando yo trabajaba allí y México es el que le da de comer a todo Sudamérica” expresó en una entrevista para ESPN Argentina, haciendo referencia a que muchos futbolistas del Cono Sur han encontrado trabajo en esta liga y no se le da la importancia que se merece.

Almeyda, quien como jugador empezó su carrera en River Plate y estuvo en clubes de Europa como Sevilla, Inter de Milán y Lazio, agregó que no piensa volver a su país, debido la pasión exacerbada con la que se vive el fútbol, excepto si es para dirigir a la selección.

“Yo quiero estar lejos de la locura, quiero vivir mi vida en paz. Por soportar tanta locura muchos entrenadores han terminado enfermos, yo no quiero ser de esa parte; yo quiero disfrutar el futbol, yo amo el futbol“, añadió el estratega, que fue quien ascendió a River Plate a Primera División en el 2012, luego de su desafortunado descenso a la B.

A pesar de no querer volver a dirigir al fútbol argentino, Matías #Almeyda fue muy claro en #ESPNF90: por #River lo dejó absolutamente todo. ¡Amor total por la Banda! ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/IeSLKOIjBq — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 24, 2020

“Volvería nadando si me llaman de la selección, es algo que me he propuesto desde hace ya bastante tiempo pero no me ha alcanzado, nunca he estado en la lista. Hoy hay un entrenador y lo banco a muerte, pero sería muy lindo si se llegara a dar. Yo no entiendo al que dice que no. Ahí no se dice que no”, finalizó.