México, Argentina y Perú son los peores países para vivir durante la pandemia de coronavirus

América Latina no es la única región con severos impactos de la pandemia de coronavirus, pero tres de sus países lideran la lista de los peores para que una persona sobreviva o enfrente menores efectos de salud o económicos.

México lidera las peores naciones evaluadas por Bloomberg News considerando distintos criterios: contagios, atención médica y planes económicos, entre otros. Argentina se posicionó en segundo lugar, seguido por Perú.

En total se evaluaron 53 países. Los mejores fueron Nueva Zelanda, Japón y Taiwán. Bueno, hasta China se coló al top ten de los mejores países en la posición ocho.

Estados Unidos quedó en 18 y Canadá en la 13. Las principales naciones europeas tampoco salieron bien libradas, pero aún así se mantienen lejos de los riesgos que representa el COVID-19 en Latinoamérica.

Latin America is the worst place to be during #coronavirus pandemic. México 🇲🇽 ranked last country.

51. Peru 🇵🇪

52. Argentina 🇦🇷

53. México 🇲🇽 https://t.co/yOAtqlSkE2 pic.twitter.com/2ZX3uQSRR5

— Jesús García (@JesusGar) November 24, 2020