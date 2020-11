Niña escapó de red de tráfico sexual en Georgia. Capturan a ocho personas

Una niña logró escapar de una red de tráfico sexual e hizo posible que la policía lograra desmantelar una peligrosa banda que operaba en el sur de Georgia, anunciaron este martes autoridades estatales.

En una rueda de prensa, el director del Buró de Investigaciones de Georgia (GBI), Vic Reynolds, informó que la menor de 16 años fue explotada y abusada sexualmente entre junio y agosto de 2019, antes de huir de sus captores.

El caso de la joven dio pie a una investigación de un año de la GBI y la policía de Albany (Georgia), que culminó con el arresto de ocho presuntos miembros de la pandilla Inglewood Family Gang (IFG), que a su vez forma parte de la banda conocida como Bloods, que opera en varias partes del país, dijo Reynolds.

De acuerdo con las autoridades, la pesquisa reveló que las ganancias que los miembros de la banda obtenían por el tráfico eran utilizadas para financiar sus actividades ilegales.

We are grateful for the hard work of our law enforcement in this investigation. Working together, we will rescue every victim of human trafficking, and we will put every perpetrator behind bars. https://t.co/Lo8IdjKh0v pic.twitter.com/7XNPhVygE7

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) November 24, 2020