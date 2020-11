Tony Dandrades sufrió un terrible accidente en bicicleta y perdió el conocimiento

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tony Dandrades sufrió un aparatoso accidente en Miami cuando paseaba en bicicleta. El presentador de Primer Impacto fue el encargado de dar a conocer los detalles, desde las imágenes hasta el momento en que perdió el conocimiento.

“Esta foto fue tomando por @sonyskiw_ el ciclista que me socorrió tras yo perder el conocimiento por la caída, el me contacto tras el post que recién publiqué sobre el accidente, era muy necesario saber cómo ocurrió , yo no recuerdo nada, una de las teorías era que pude haber tenido un desmayo mientras pedaleaba, a los médicos les preocupaba mucho esa suposición, a mi también, es por eso que dejaron recluido un día en el hospital para hacerme una serie de pruebas “ y fueron muchas” pero gracias a que Sebastián se comunicó conmigo vía IG y me contó lo que sucedió, he sentido tremendo alivió”, relató el dominicano.

“Esto fue lo que ocurrió: yo venía montando solo a una velocidad de 16 MPH, pasa por mi lado un pelotón “grupo de ciclistas que usualmente van a más de 20 MPH “ un ciclista del pelotón “sin querer” empuja a otro que estaba cerca de mi , el pierde el control y “sin querer” me empuja a mi, y pierdo el control y lo ultimo que recuerdo es la mano de ciclista que me empuja, ahí caigo al pavimento y es cuando segundos después llega Sebastián mi me socorre. Muchas gracias Sebastián por toda tu ayuda y gentileza, en situaciones como esas, el tiempo de auxilio, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, concluyó.

En redes sociales, seguidores y compañeros de trabajo de Tony le desearon pronta recuperación y agradecieron que el incidente no pasó a mayores.

