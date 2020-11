Desde hoy nuevas restricciones anti coronavirus en zonas de Nueva York

Nuevas restricciones comienzan hoy miércoles en zonas de NYC donde han aumentado los pacientes de COVID-19, lo que llevó al gobernador Andrew Cuomo a reabrir un hospital de campaña de emergencia en Staten Island, en anticipo de otro aumento en la tasa de infección.

Las restricciones amarillas y naranjas llegan afectarán comercios en NYC, Syracuse y Long Island desde hoy y las escuelas a partir del feriado del jueves, informó Cuomo.

Partes de Staten Island y Syracuse ahora son “zonas naranjas”, cerrando el servicio interior en restaurantes; mientras que vecindarios del Alto Manhattan, Riverhead, Hampton Bays, Great Neck y Massapequa Park pasarán ser “zonas amarillas” y los restaurantes deben cerrar a las 10 p.m. En las alertas “roja” se cierran todos los negocios no esenciales. Las normas actualizadas que aplican a cada color de alerta pueden confirmarse aquí.

Westchester y el condado Orange también están en alerta. Si las cifras no bajan, cada condado podría ver que sus comunidades asumen código anaranjado o rojo.

La ola de nuevas restricciones para algunas comunidades se produce cuando las hospitalizaciones relacionadas con el virus en Nueva York han aumentado de 1,227 a 2,724 en las últimas tres semanas. En su trayectoria actual, Cuomo cree que el número podría llegar a 6,047 en tres semanas.

“¿Cómo te olvidas de todo el dolor que pasamos? Si no tenemos cuidado, regresaremos allí”, enfatizó el gobernador, recordando las fechas de primavera cuando “Estábamos almacenando cuerpos en camiones refrigerados. 800 personas murieron en un día”.

El área de NYC que ha sido una preocupación particular es Staten Island, donde grandes secciones del distrito ya eran una zona amarilla. Ese condado ha promediado 209 casos nuevos de COVID-19 por día durante los últimos siete, cifra 86% encima que hace dos semanas. Un código postal en la isla (10308-Great Kills) tiene una tasa de positividad de siete días de más del 7.1%, mientras que casi la mitad de todos los códigos postales de Nueva York tienen una tasa del 3% ó más, resumió NBC News.

La preocupación aumenta por los venideros “37 días de socialización”, período de varias semanas de fiestas y reuniones familiares que podría hacer que los números de contagio se salgan de control en el país y el mundo.

Desde que empezó la pandemia, Nueva York ha sido el estado más afectado por desempleo y muertes en EE.UU., sumando al momento 34,305 muertes confirmadas entre casi 646 mil contagios, la mayoría en NYC.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) November 23, 2020