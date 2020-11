¿Por qué la navidad no es la fecha favorita de Sebastián Yatra?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cada 15 de octubre Sebastián Yatra celebra un año más de vida, pero a diferencia de la mayoría de las personas, nunca organiza grandes fiestas con amigos y familiares, sino que ese día procura darse un tiempo para él mismo y reflexionar sobre todo lo que ha vivido y lo que le falta por realizar personal y profesionalmente.

A través de su canal de Youtube, Aitana compartió un video en el cual le hace una serie de preguntas al colombiano mientras maneja su automóvil y en esta dinámica es cuando él le confiesa que no le gusta hacer grandes eventos y que, aunque sí ha llegado a tener que partir el pastel en varias ocasiones, él prefiere hacer cosas en privado.

“La festividad que más me gusta es la Navidad, pero sin duda alguna mi favorita es mi cumpleaños. Ese día es el único momento del año en el que me desconecto por completo de todo lo que me rodea, ya llevo más de diez años haciendo eso y me encanta. Voy solo a lugares distintos, esta vez me fui a Alaska y estuvo genial”, contó Sebastián.

Para finalizar, los cantantes aprovecharon la ocasión para interpretar sus más recientes sencillos, “Chica Ideal” y “Corazón Sin Vida”, y además conversaron sobre sus músicos favoritos del género urbano, siendo el colombiano quien reveló que tiene un gusto muy particular por todas las canciones de Ozuna.

Sigue leyendo: Sin rencores, Danna Paola quiere encontrarse con Tini Stoessel