Arrestan a hispano por intentar violar a adolescente en pasillo de doctor en Brooklyn

NYPD arrestó ayer a David González, sospechoso de mostrarse desnudo e intentar ultrajar a una adolescente de 14 años en el pasillo de un edificio en Brooklyn (NYC), cuando la joven iba a una consulta médica.

González (31) fue arrestado la madrugada del miércoles en Crown Heights, en relación con el ataque sucedido el domingo en un edificio en Foster Ave. cerca de E. 3rd St., en West Midwood.

El sospechoso ahora enfrentará cargos que incluyen intento de violación, tocar a la fuerza y actuar de manera lesiva para un menor de edad, según la policía.

La víctima y su madre se dirigían a un consultorio médico para una cita. La adolescente se había adelantado y llegó antes. Estaba esperando en el pasillo cuando el hombre se acercó y expuso su pene, dijeron las autoridades.

Ella trató de escapar, pero él la agarró, la tiró al suelo y le tapó la boca, ordenándole que se “callara” y dejara de gritar. La adolescente resistió y resultó ilesa. El hombre finalmente huyó del edificio, hasta que fue capturado tres días después, resumió Pix11.

