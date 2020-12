Para gamers: Abrirán parque temático de Super Nintendo en Japón

El parque de diversiones, Super Nintendo World, estaba planeado para abrirse este año en Japón, pero esto no pudo ser debido al coronavirus. Sin embargo, a pesar de la pandemia, que en el último mes ha alcanzado máximos históricos en países como Estados Unidos, Francia e Italia, Super Nintendo World abrirá sus puertas al público en unos cuantos meses, en 4 de febrero de 2021.

It's official: Super Nintendo World is opening on February 4, 2021 at Universal Studios Japan.

I was hoping to be there for opening day, but, yeah….. pic.twitter.com/tEw023Qv1p

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 30, 2020