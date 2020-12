Baja en clientes de salones de uñas empuja a la pobreza a trabajadoras inmigrantes

Tras el cierre masivo en marzo, a los salones de manicura en toda la ciudad de Nueva York les ha costado mucho recuperarse.

Hubo un rápido aumento en la demanda después de que se levantó el bloqueo en julio, pero luego las citas comenzaron a disminuir. Ahora, muchas de esas empresas están en el punto de quiebre, un golpe drástico en negocios que son un motor financiero para mujeres inmigrantes.

Algunos salones de manicura han tenido dificultades para persuadir a los clientes de que son seguros para que regresen. Otros, particularmente los ubicados en los distritos empresariales de Manhattan, no han visto a los clientes comunes volver porque huyeron de la ciudad y/o están trabajando desde su casa.

Con 26 años de experiencia en salones de belleza y dos décadas de ahorros financieros invertidos en su empresa personal, Juyoung Lee (53) apenas se mantiene a flote en “Beverly Nail Studio”, el salón que posee en Flushing, Queens.

“A pesar de que antes era laborioso, siempre podía hacer los pagos. Pero ahora, independientemente de lo laborioso que trabaje, no gano dinero”, afirmó a The New York Times.

Las visitas a los salones de manicura dentro del estado se han reducido en más del 50%, y las ventas brutas han caído en más del 40%, de acuerdo con una encuesta de octubre de 161 propietarios de salones realizada por la Federación de la Industria de Uñas de Nueva York (NIFNY).

La Asociación de Trabajadores de Salones de Uñas de Nueva York (NYNSWA), un grupo de defensa afiliado al sindicato Workers United, dijo que menos de la mitad de los 594 empleados encuestados habían regresado al trabajo en agosto. En la ciudad de Nueva York, había 4,240 salones de uñas en 2016, de acuerdo con la Oficina del Censo: 3% de los salones de manicura de todo el país están en Brooklyn y 2% en Queens.

“La presión laboral es principalmente el personal inmigrante que vive al día, apoyando a los niños y, en muchos casos, a los miembros enfermos y ancianos de la familia en sus propias naciones”, comentó Luis Gómez, director de la afiliación. “Agregue la recesión y las consecuencias de la pandemia en el mejor momento, y anticipamos que muchos empleados caerán aún más en la pobreza”.

Los salones fueron autorizados para reabrir en julio con una capacidad del 50% y atendiendo con cita previa. Según el Dr. Joshua Zeichner, director de belleza y análisis científico del Hospital Mount Sinai en Manhattan, si todo el mundo usa máscaras y los clientes se distancian socialmente correctamente, están “considerablemente más seguros que comiendo” en un restaurante.

Pero muchos líderes empresariales temen que los salones no sean capaces de volver a ganar la plena confianza de los clientes hasta que una vacuna se utilice ampliamente.

El 81% del personal en los salones de manicura a nivel nacional son mujeres jóvenes, y 79% son nacidas en el extranjero, de acuerdo con un informe de 2018 realizado por UCLA Labor Center, en California.

“Hay un subconjunto de mujeres que han estado en el negocio de los salones de manicura durante muchos años, pase lo que pase”, afirmó Prarthana Gurung, supervisora ​​de campañas en Adhikaar, un centro de trabajo nepalí que asiste a casi 1,300 empleados de salones en la ciudad de Nueva York.

Hannah Lee, de 60 años, llegó de Corea del Sur, trabajó por años Queens y Manhattan y ahorró lo suficiente para colocar a su hijo en la universidad y pagar el alquiler a tiempo. Ahora recibe sólo unas pocas propinas, por lo general nada en absoluto. Su salario se desplomó de $1 mil dólares por semana a $300. Está atrasada en el contrato de arrendamiento y apenas es capaz de pagar su comida, afirmó.

En Jackson Heights (Queens), la mexicana Mariwvey Ramírez (38), madre soltera, volvió a trabajar no hace mucho después de haber sido suspendida por segunda vez en el salón de Rego Park donde trabajaba, debido a los cierres del vecindario.

Por ser indocumentada no es elegible para cobrar desempleo. Ahora está empleada sólo medio tiempo y su salario pasó de $700 dólares por semana a $400.

El único lado positivo ha sido que ahora que tiene tiempo libre, se ha inscrito para estudiar inglés, en parte para ampliar sus alternativas laborales, pero en gran medida para avanzar en el negocio de los salones de belleza tan pronto como la pandemia disminuya.

Nail salons in New York City have seen a steep decline in customers since reopening in July. Many are now on the verge of collapse — a drastic hit for an industry that is a lifeline for immigrant women. https://t.co/Ai7oIYR685

— The New York Times (@nytimes) November 23, 2020