Dietas: por qué es importante no comer pan para poder bajar de peso

Reducir el consumo de productos de pan puede ser parte de una estrategia para reducir la ingesta de calorías o carbohidratos para perder peso. Mayo Clinic explica que una dieta baja en carbohidratos tiene como objetivo hacer que el cuerpo queme la grasa almacenada para obtener energía, lo que conduce a la pérdida de peso.

Los carbohidratos refinados (entre ellos el pan de harina blanca) son famosos por elevar los niveles de azúcar en la sangre por las nubes, solo para que vuelvan a caer. La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que los carbohidratos de fácil digestión que pueden contribuir al aumento de peso, interferir con la tu plan de pérdida de peso, promover la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Dejar de comer pan ayuda a tu plan de disminución de conteo calórico diario para una pérdida de peso. Pero no será de gran utilidad si lo reemplazas por otros alimentos no saludables y que también tengan un alto contenido de calorías.

La mayoría de las personas pueden perder peso si restringen las calorías y aumentan la actividad física.

Una dieta planificada individualmente puede ayudar a reducir de 500 a 1000 kcal al día para lograr una pérdida de peso de 2 a 4 libras en 15 días y seguir con la pérdida semanal durante seis meses, según los Institutos Nacionales de Salud.

El consumo mínimo total diario de calorías que recomiendan las pautas dietéticas es de 1,600 para las mujeres adultas y 2,000 para los hombres adultos.

De acuerdo a Mayo Clinic, las dietas bajas en carbohidratos, especialmente las dietas muy bajas en carbohidratos, pueden conducir a una mayor pérdida de peso a corto plazo que las dietas bajas en grasas.

¿Cuánto peso puedes perder si dejas de comer pan?

Depende de cuánto pan consumes actualmente, el tipo de pan y de lo que comerás en su lugar.

Al ahorrar de 500 a 750 calorías por día puedes perder de 1 libra a 1 1/2 libras por semana; reducir 400 calorías al día puede llevarte a perder 3 libras en 4 semanas, explica la dietista Jill Corleone en LiveStrong.

Dos rebanadas de pan blanco tienen 150 calorías o más (depende la marca). Cuando no comes mucho pan, por ejemplo 1 o 2 rebanadas, es posible que no pierdas mucho peso al dejar de consumirlo y si no realizas ningún otro ajuste a tu alimentación, como reducir el consumo de otros alimentos que aportan muchas calorías vacías (no son nutritivos).

Si actualmente comes 6 rebanas de pan blanco al día, al dejar de comerlo estarás reduciendo 450 calorías al día.

Si amas el pan, este alimento puede formar parte de tu dieta equilibrada si tu consumo es moderado, eliges una opción saludable y eliminas otras fuentes de carbohidratos no saludables como arroz blanco, refrescos, papas, pasteles y galletas.

Un pan saludable está hecho con granos integrales, como el pan 100 por ciento integral. Los carbohidratos complejos se digieren más lentamente y tienen menos efecto sobre el azúcar en sangre que los carbohidratos refinados y también aportan fibra. La fibra es un nutriente que te ayuda a sentir saciedad, contribuye a tu salud intestinal.

