El video de Millie Bobby Brown llorando tras ser filmada sin permiso por una fan

Millie Bobby Brown saltó a la fama después de convertirse en una de las estrellas de Stranger Things y, más adelante, volvió a tener una gran repercusión por su interpretación en la película Enola Holmes. Pero el éxito tiene su lado negativo: los fans que abusan de la simpatía de sus ídolos. Esto le pasó en un shopping, donde una chica no dejó de grabarla pese a que ella no quería.

“Todavía estoy tratando de navegar por todo esto y aún es abrumador“, comenzó la actriz en un video en blanco y negro que compartió a través de sus stories de Instagram, en el que contó que una fanática le arruinó su salida de compras.

Según relató, una admiradora se acercó para pedirle un video y ella se negó cordialmente, pero la joven se extralimitó. “Ella dijo: ‘¿Puedo grabar un video tuyo?’. Y yo respondí: ‘Mmm, no’“, contó la actriz británica de 16 años.

Pero la fanática insistió y no dejó tranquila a Brown. “Yo estaba pagando y ella pasó junto a mí. Comenzó a grabarme nuevamente. Le dije: ‘Soy un ser humano, ¿qué más puedo pedirle?'”, recordó la protagonista de Enola Holmes, con lágrimas en los ojos.

La estrella dijo que le explicó a la joven que la incomodaba y ella respondió: “¿Entonces no puedo grabar un video de un ser humano?“. Ante esto, Brown le dijo: “No, no cuando dije que no“.

“Me molesta que la gente intente traspasar los límites y desearía que la gente fuera más respetuosa“, expresó luego la actriz en el video. Y describió: “No necesito justificárselo a nadie; si no quiero que me graben un video, no tengo que hacerlo”.

A partir de este episodio, la artista nominada al Emmy pidió a sus fans que fueran comprensivos y cordiales cuando se acercaran a otras personas en público. “Tienes que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes son o qué hacen. Son solo modales”, dijo.

