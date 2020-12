Fuertes vientos doblegaron a Nueva York: colapso, cierres y alertas

Noviembre se despidió a lo grande: ráfagas brutales azotaron los cinco condados ayer, cerrando vías y derribando algunos andamios después de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitiera una advertencia de viento fuerte en la ciudad.

Un andamio colapsó alrededor de las 3:30 p.m. en Casals Place, quedando reducido a escombros de metal enredados, barras y tablas de madera, según el video de ABC News.

El Departamento de Edificios (DOB) había emitido un aviso meteorológico para propietarios, contratistas y operadores de grúas el domingo por la noche. Sus investigadores acudieron ayer a El Bronx para determinar la causa exacta del colapso.

Los fuertes vientos y la lluvia también llevaron a los funcionarios a cerrar por completo el puente Verrazzano-Narrows a las 2:30 p.m., horas después de que el nivel superior fuera acordonado debido a las ráfagas. Se trata del puente de suspensión más largo en EE.UU.

El aviso de viento para NYC estuvo vigente al menos hasta las 7 p.m. de ayer, y el NWS pronosticó que las velocidades podrían alcanzar hasta 55 mph. Una advertencia de fuertes vientos también estuvo vigente hasta las 10 p.m. para el condado Suffolk en Long Island, donde las ráfagas estaban previstas a llegar hasta 60 mph.

En Nueva Jersey se emitió una alerta de tornado e inundaciones cuando fuertes vientos derribaron árboles, resumió New York Post.

Para hoy, el pronóstico anuncia baja posibilidad de lluvia (25%) y vientos de hasta 31 mph en el día, con temperatura máxima de 56F (13C). Las actualizaciones sobre el clima pueden consultarse aquí.

Staten Island: Verrazzano-Narrows Bridge is closed in both directions, due to the high winds. pic.twitter.com/JLs6zSLVrM

Rain continues to fall over the region as winds become stronger.

A High Wind Warning is now in effect until 10 PM for Suffolk County. Winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph are possible. pic.twitter.com/1lLpgZoau1

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) November 30, 2020