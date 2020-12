La historia detrás de la conmovedora imagen de un doctor abrazando a un anciano con coronavirus

La fotografía de un médico que abraza a un paciente anciano con Covid-19 en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Houston se volvió viral y conmovió a los usuarios de las redes sociales.

El gesto de compasión y acompañamiento fue realizado por el doctor Joseph Varon el pasado jueves, día de Acción de Gracias.

El emotivo abrazo ocurrió en la UTI del United Memorial Medical Center de Houston. El paciente estaba desconsolado, lloraba, había salido de su cama y quería abandonar la habitación. Fue entonces que el médico se acercó y le preguntó por qué estaba tan angustiado, y el hombre le dijo que, en un día especial para las familias, él extrañaba mucho a su esposa y quería volver con ella.

As you can see from this photo taken by @GettyImages Dr. Varon shows compassion for all when you walk through the doors of our hospital. Thank you for leading our staff with excellence and continuing to provide the best care for all individuals in the Houston community. pic.twitter.com/Q3O8iBPNQu

— United Memorial Medical Center (@HoustonUmmc) November 30, 2020