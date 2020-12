De la prostitución a la política: latina quiere ser la primera concejal transgénero de Nueva York

“Soy producto de las mismas instituciones públicas que debemos reformar, desde las escuelas públicas hasta el transporte. He experimentado las disparidades sociales que existen en la ciudad de Nueva York de primera mano, por eso me postulo para luchar por el Distrito 15″.

Así se presenta Elisa Crespo, hija de una madre soltera en El Bronx y ex prostituta que fue arrestada en una operación policial en 2012. Su meta es convertirse en la primera mujer transgénero en el Concejo Municipal de NYC.

Crespo, de 30 años, es una de varios candidatos que buscan suceder al concejal ahora congresista Ritchie Torres, en un distrito que representa barrios de Belmont, Fordham, Tremont, Mount Hope, Allerton, Olinville, Van Nest, West Farms y Bedford Park.

Torres ya había sido la primera persona abiertamente homosexual elegida concejal en NYC. En enero dejará vacante el escaño para representar a NY en el Capitolio Nacional. Se espera que en marzo se celebren elecciones especiales para reemplazarlo.

La candidatura de Crespo es una remontada inusual en la política. En 2012 fue arrestada en Jacksonville (Florida) después de publicar un anuncio en Internet ofreciendo servicios sexo y compañía.

Resultó que los dos hombres que se presentaron en la habitación de su hotel eran policías encubiertos, quienes la arrestaron por prostitución. Lejos de huir de su pasado, Crespo dice que fue una “trabajadora sexual de supervivencia”.

“Ya no me dedico al trabajo sexual”, declaró al New York Post. Crespo, quien se convirtió en mujer a los 15 años, dijo que pasar tiempo en la cárcel fue un punto bajo que provocó un cambio radical en su vida.

“Estaba en una lucha complicada para llegar a fin de mes. La falta de oportunidades laborales para las mujeres trans de color me llevó al trabajo sexual. A través de esta experiencia terminé en Florida, donde fui arrestada y encarcelada con hombres. Ese momento transformó mi vida para siempre. Me ayudó a comenzar mi viaje en el compromiso cívico”, afirmó Crespo recientemente.

Al recobrar la libertad se enrumbó y obtuvo un título en Ciencias Políticas en el John Jay College de CUNY, hizo una pasantía con el presidente de la Asamblea estatal Carl Heastie (D-Bronx) y actualmente se desempeña como asistente educativo del presidente del condado del Bronx, Ruben Diaz Jr.

Ahora admite que le preocupa que los críticos o rivales estén intentando “convertir la transfobia en un arma” sacando a la luz su arresto. “Es vergonzoso. La gente está molesta por el impulso que está tomando mi campaña”, afirmó. “El trabajo sexual es trabajo”, se defendió. También ha hablado sobre su madre soltera, que estuvo en una relación abusiva.

Crespo, miembro de la sección del Bronx de los Socialistas Demócraticos de EE.UU., apoya la legislación estatal para despenalizar la prostitución entre adultos.

Además enfatizó que tiene una agenda política para ayudar a la clase trabajadora y los residentes pobres del Distrito 15 de El Bronx y toda la ciudad.

(1/4) Our campaign is building momentum and people are scared. I’ve lived the struggles of my constituents and that has given me me the grit and determination to fight on their behalf.

My lived experience is shared by many in District 15. https://t.co/fBpvuP01iO

— Elisa Crespo (@elisacresponyc) November 29, 2020