¿Cuánto dinero tiene Myrka Dellanos?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Myrka Dellanos es una periodista, autora, presentadora de televisión y presentadora de radio cubanoamericana que tiene una fortuna de unos $16 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

Tuvo su primera oportunidad en el mundo de la televisión en 1992 cuando fue coanfitriona del popular programa de noticias de Univision ‘Primer Impacto’. Al final de su contrato inicial con la cadena, permaneció en Univision, a pesar de que tenía múltiples ofertas de otras cadenas de habla inglesa. Fue así que permaneció en ‘Primer Impacto’ hasta 2004.

Fue elegida Estrella del Año por los lectores de la revista People en Español y fue la anfitriona del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca en Washington, DC.

Fue nombrada por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, para el Freedom Corps, un grupo de 25 personas que trabajan juntas para promover donaciones caritativas. En este aspecto, Myrka Dellanos ha estado especialmente involucrada en brindar ayuda a niños huérfanos y víctimas de abuso doméstico.

En 2013, fue nombrada vocera de I Am Second, un movimiento destinado a proporcionar inspiración espiritual a las personas que se enfrentan a problemas fuertes como el aborto, el divorcio y el abuso infantil.

Después de una ausencia de 8 años del periodismo televisivo, regresó a la televisión en 2013 como conductora y colaboradora de los programas ‘Estrella TV’ y ‘En la Mira’ con Enrique Gratas.

Además de su trabajo en televisión, también es autora del libro ‘Succeed and Be Happy: things I learned thank God, my mother and life”.

Por toda su gran trayectoria, Myrka Dellanos posee una fortunda de $16 millones de dólares.

–También te puede interesar: ¿Cuánto dinero tenía Selena Quintanilla?