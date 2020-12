Lo agarraron “descansando” en un sofá: Arrestan a hombre que se metió a la casa de Tom Brady y Gisele Bundchen

La policía de Brookline, Massachusetts, reportó que arrestó a un hombre que ingresó de manera ilegal a una mansión, propiedad del jugador de la NFL, Tom Brady, y la supermodelo Gisele Bundchen.

Cerca de las 6 am, la policía acudió a un llamado de la empresa de seguridad que vigilaba la casa, que argumentó que las alarmas se encendieron y que las cámaras captaron a un intruso en el interior de la casa.

Momentos después, los agentes encontraron al hombre de identidad desconocida recostado en un sofá en el sótano de la mansión, por lo que fue arrestado y está siendo investigado.

Las autoridades describieron al sospechoso como un indigente de 34 años de edad, pero no se dio a conocer el nombre. Se espera que se notificado más tarde de los cargos de invasión, allanamiento de morada e ingreso no autorizado.

REPORT: Homeless man arrested for breaking into Tom Brady's mansion in Massachusetts and sleeping on the couch. https://t.co/EHU9rFLwQs

— NFL Memes (@NFL_Memes) December 7, 2020