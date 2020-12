La portada de TIME con la que muchos coincidirán: 2020 es el peor año de la historia al que no querrás volver

WASHINGTON – El 2020, que aún no ha finalizado, está siendo el peor de la historia, un año al que nadie querría volver, según la revista estadounidense Time, que dedica su portada a estos fatídicos 12 meses.

“2020 nos ha puesto a prueba más allá de cualquier otro. ¿A dónde vamos a ir después de esto?”, es el mensaje que ha lanzado la prestigiosa revista en su portada, divulgada en redes sociales, donde aparece el número 2020 tachado con una cruz.

“Ha habido años peores en la historia de Estados Unidos y, ciertamente, peores años en la historia mundial, pero la mayoría de los que vivimos hoy no hemos visto nada como éste”, precisa la publicación.

La revista asegura que deberíamos tener más de 100 años para hacer “recordar la devastación de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe de 1918; aproximadamente 90 para tener una idea de la privación económica provocada por la Gran Depresión; y unos 80 para conservar cualquier recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y sus horrores”.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC

— TIME (@TIME) December 5, 2020