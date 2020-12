Atrapan a adolescente latino por golpear a anciana policía que le puso una multa vial en Nueva York

Efraín Burgos, adolescente de 18 años, fue arrestado después de que la policía de Nueva York lo buscara durante varios días como sospechoso de golpear a una veterana agente de 63 años cuando intentaba escribirle una multa por estacionamiento ilegal en Hell’s Kitchen (NYC).

Ahora el joven enfrenta cargos de agresión después de que supuestamente fuese captado por una cámara empujando a una agente de tránsito al suelo, la mañana del 2 de diciembre. Fue arrestado seis días después.

Burgos vive a menos de 10 cuadras de donde ocurrió el incidente, en la 10th Avenue cerca de West 49th St, Manhattan.

La policía dijo que la agente de edad mayor le estaba escribiendo a Burgos una multa porque su SUV Cadillac blanca estaba estacionada ilegalmente y los dos tuvieron una discusión que terminó con el joven empujándola al suelo.

La mujer policía fue llevaba a un hospital cercano con dolor de cuello y una lesión en la espalda baja, reportó Pix11.

NEW VIDEO: Man parked illegally pushes female traffic agent to ground when she tries to write him ticket in Hell's Kitchen

Full story: https://t.co/SoXnzGzI58 pic.twitter.com/Ycqp0Lttkq

— PIX11 News (@PIX11News) December 3, 2020