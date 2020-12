María León, la bella cantante ya no se queda con ganas de nada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Antes de la pandemia, María León era de las que prefería “Pedir Permiso”; a medio confinamiento y con avistamientos lejanos a una vacuna y hacia una nueva normalidad, dice que ya prefiere pedir perdón.

“Ya no me quedo con las ganas de nada. Con esta pandemia ha sido el tema de no poder salir, de no poder conocer personas, y peor tantito, están prohibidos los besos y los abrazos, ya no se diga estar con alguien.

“Mi nueva canción va por ahí. Está basada en que no pidamos permiso para hacer las cosas porque esta vida es tan corta y no tenemos nada asegurado. Así que sí, ya prefiero pedir perdón que el permiso, porque antes no era para nada así, he cambiado mucho”, contó María en entrevista.

Esto porque así se llama su nuevo sencillo “Pedir Permiso”, en el que colabora con Edwin Luna y La Trakalosa y el cual viene luego del éxito que significaron “Perro Amor”, “Locos” y “Se Te Salió Mi Nombre”.

“Y no, no tiene dedicatoria, me la dedico a mí, a toda la gente que nos quedamos con las ganas de hacer las cosas”, enfatizó.

Ex integrante de Playa Limbo y Té de Tila, grupo con el que debutó junto con Ana Brenda Contreras hace 18 años, la jalisciense de 34 años dijo que está muy satisfecha con la recepción que ha tenido su nuevo tema, el cual estrenó hace unos días.

“Fue muy emocionante hacer la canción. Todo por separado, primero. La Trakalosa en Sinaloa, Edwin en Monterrey y yo aquí en Ciudad de México. Grabamos a distancia y con un equipo padrísimo.

“Mi único viaje que he hecho durante la pandemia fue a Monterrey a grabar el video. Se sintió una vibra poderosa, cachonda, divertida. La idea es que sea bailable, que la disfrutemos en estas cuarentenas tan pesadas. Queríamos aligerar la situación y con música lo hacemos”, platicó.

Actriz de Hoy No Me Puedo Levantar y Chicago, el Musical, León declinó dar una respuesta positiva al cuestionamiento de si está soltera o no, ya que últimamente la han relacionado con el actor Carlos Ferro.

“Disfruto mucho (esta etapa de soledad). disfruto mucho del post descorazonamiento que tuve hace un par de años. Me la he pasado muy bien, me he enamorado, me he desenamorado y todo lo vivo con intensidad. Tengo por ahí algún ‘tururú’. Hoy no hay tiempo de nada, eso de conocerse en (apps), en redes, se me hace tan impersonal, no, ya veremos qué viene”.

León, quien ha reventado las redes sociales por sus bailes exóticos y la sensualidad que destila en diversas fotos, platicó que para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo se irá con sus papás a una casa de playa.

“Es que hemos estado encerrados en casa, este año no he ido a Guadalajara. Sí extraño la casa donde nací, mi entorno, todo, pero como ellos también han estado encerrados haremos un festejo distinto. Muy cuidadosos y con todos los protocolos, pero nos vamos a otro lugar”.

Tras haber dado hace unas semanas el autoconcierto con Benny Ibarra y Paty Cantú, María cruza los dedos para que en el 2021 el mundo del espectáculo pueda retornar a la normalidad y así poder continuar dando conciertos en directo, tal como el que tiene programado para octubre en el Teatro Metropólitan.

