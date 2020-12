VIDEO: Espectacular gol de saque de banda con acrobacia incluida

El pasado lunes, en el campeonato de la primera división de Irán, el duelo entre el Paykan y el Gol Gohar nos regaló una pincelada de gol que se viralizó y este jueves empezó a darle la vuelta al mundo por lo inusitado de su manufactura.

El tanto, que provocó Nader Mohammadi, fue directo de un saque de banda, en el que el jugador del Paykan dio una pirueta antes de lanzar el balón para impulsarse y mandarlo hasta el corazón del área, pero para su fortuna, un error del portero provocó que el esférico terminara en el fondo de la red.

Hector Bellerin can't take a simple throw-in, yet Paykan FC have a player who scores direct doing a somersault throw-in!

😭 pic.twitter.com/bZWadyBQnd

— Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) December 8, 2020