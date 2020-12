Colombia fue la inspiración para la nueva película de Disney, ‘Encanto’

América Latina se hace sentir con la nueva película de Disney ‘Encanto’, la cual está inspirada en Colombia. Precisamente la compañía dio a conocer un adelanto de la misma a meses de su estreno que será el próximo 2021.

“Este otoño, la nueva película Encanto de Walt Disney Animation Studios te lleva a Colombia, donde una familia mágica vive en un hogar mágico. Dirigida por Byron Howard y Jared Bush, codirigida y coescrita por Charise Castro Smith, y música escrita por Lin-Manuel Miranda”.

Al inicio, se puede escuchar la melodía de la canción ‘Colombia Tierra Querida’. Además, aparecen detalles nacionales como el árbol de Quindío, el cual abunda en la región. Otro detalle importante es que resalta la vida del Premio Nobel de Literatura, el colombiano Gabriel García Marquez, mediante unas mariposas que salen al final de este adelanto.

Recordemos que los directores Byron Howard y Jared Bush hicieron ‘Zootopia’., pero en esta oportunidad la película es un musical con canciones en inglés y en español que fueron escritas y compuesta por el hombre que creo la obra ‘Broadway Hamilton’, Lin-Manuel Miranda.

This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv

