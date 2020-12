Por qué Facebook recibe una nueva demanda judicial antimonopolio de parte de 48 estados

Una coalición de 48 fiscales generales liderada por Letitia James de Nueva York, presentó este miércoles una nueva demanda contra Facebook, alegando que la compañía elimina la competencia para proteger su “poder de monopolio”.

La demanda llega el mismo día en que la Comisión Federal de Comercio (FTC) anunció una demanda separada contra el gigante de las redes sociales, acusándolo también de prácticas anticompetitivas.

“Durante casi una década Facebook ha utilizado su dominio y su poder de monopolio para aplastar a los rivales más pequeños y sofocar la competencia todo ello a expensas de los usuarios”, dijo la Fiscal General en un comunicado. “Hoy, estamos tomando medidas para defender a los millones de consumidores y muchas pequeñas empresas que han sido perjudicadas por el comportamiento ilegal de Facebook”.

La demanda menciona que la compañía ha utilizado su poder para eliminar a las empresas más pequeñas, aprovecharse de los usuarios y obtener sus datos. James dijo que casi todos los estados de la nación se han unido a la demanda “porque los esfuerzos de Facebook para dominar el mercado fueron ilegales como perjudiciales”.

La demanda separada de la FTC alega que la compañía mantuvo ilegalmente su “monopolio” a través de años de prácticas anticompetitivas.

Facebook dijo que revisará las quejas después que la FTC autorizó las compras sin tener en cuenta el impacto que tendría en la comunidad empresarial, dice un tweet de la compañía.

We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) December 9, 2020