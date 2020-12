Tres menores mueren en choque de carruaje Amish con camión de basura

Un choque entre una carreta de caballo y un camión de basura mató a tres personas menores de edad e hirió a otras cuatro, dijo la policía estatal de Pensilvania.

El accidente ocurrió en Little Britain Township, a unas 6 millas (unos 10 kilómetros) al sur de Quarryville, en el condado Lancaster, poco antes de las 8 a.m. de ayer, según la agente Kelly Osborne.

El conductor de la carreta no se detuvo en una señal de alto y entró en una intersección, donde el camión lo chocó, dijo la policía. El chofer del vehículo automotor, que no resultó herido, permaneció en el lugar.

Todos los siete ocupantes de la carreta eran menores de edad, dijo la policía. Ese medio de transporte es muy común en el condado Lancaster, que alberga un gran asentamiento Amish, y se han reportado numerosos choques fatales a lo largo de los años.

El mes pasado, un adolescente de la comunidad Amish murió cuando su carreta de caballo fue impactada por un auto en el norte del estado Nueva York.

A crash between a horse and buggy and a trash truck killed three juveniles and injured four others Monday morning.

