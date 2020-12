Aumentan apoyo en el Congreso de EE.UU. por cheque de estímulo: grupo impulsa uno de $2,000

Los miembros del Caucus Progresista del Congreso de Estado Unidos se unieron al llamado público del senador Bernie Sanders para que cualquier paquete de estímulo que sea aprobado incluya un cheque de estímulo económico.

Sin embargo, este grupo respalda la aprobación de pagos directos de no menos de $2,000 dólares.

La enmienda presentada por Sanders para que sea incluida en la próxima ley de gastos es para viabilizar cheques de $1,200 dólares.

El ente afiliado al Partido Demócrata además respalda una ampliación a los beneficios por desempleo adicionales que expiran este 26 de diciembre en virtud de la ley CARES.

The Progressive Caucus is united in our position: any COVID relief package MUST include survival checks and enhanced unemployment assistance — the two most effective ways to put money directly in people's pockets.

RT if you're with us.

— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) December 16, 2020