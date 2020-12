Google recibe demanda de 10 estados por conductas anticompetitivas y abuso de tecnología en publicidad

Google es acusado por 10 estados de conductas monopolicas relacionadas con el uso de la tecnología que utiliza para generar anuncios publicitarios.

La demanda menciona que la compañía trató de “aplastar” a la competencia mediante tácticas de exclusión que incluye un acuerdo con Facebook, su mayor competidor, para manipular las cuotas de publicidad en línea y violar la privacidad de millones de usuarios.

“La Corte Suprema ha advertido que hay cosas como los males antimonopolio. Este litigio establecerá que Google es culpable de tales males y busca asegurar que Google no actúe con ventaja”, menciona la demanda que tiene 130 páginas.

Hace dos meses el Departamento de Justicia y 11 estados presentaron una demanda similar acusando a la compañía de violar las leyes antimonopolio en sus negocios de búsqueda y publicidad.

La nueva demanda se centra en la tecnología que la empresa utiliza para desplegar la publicidad cuando los usuarios visitan una página web en la que participan los estados de Texas, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Utah según The Wall Street Journal.

La demanda del Departamento de Justicia señala que el gigante de la tecnología se unió con Apple para que el motor de búsqueda de la empresa fuera el predeterminado para los productos que ofrece entre la compañía entre ellos la asistente Siri y para su navegador Safari.

“Google utilizó de manera repentina su poder monopolio para controlar los precios, participar en la colusión del mercado para amañar los precios lo que representa una tremenda violación a la justicia”, dijo Ken Paxton, el Fiscal General de Texas, en un video publicado en Twitter.

#BREAKING: Texas takes the lead once more! Today, we’re filing a lawsuit against #Google for anticompetitive conduct.

This internet Goliath used its power to manipulate the market, destroy competition, and harm YOU, the consumer. Stay tuned… pic.twitter.com/fdEVEWQb0e

— Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020