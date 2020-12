Hombre mató a su familia y luego se acostó con ellos a esperar a la policía

Bryan Richardson supuestamente mató a puñaladas a su esposa y a sus dos hijos y luego se acostó con los tres cadáveres, dijeron las autoridades en Texas.

Los oficiales respondieron a la casa de Richardson (27) en Copperas Cove el sábado por la noche en un chequeo de asistencia social y lo encontraron cubierto de sangre junto a los cadáveres de su esposa Kiera y sus dos hijos pequeños, informó WFTV/ABC News.

Los oficiales de policía le preguntaron a Richardson qué había sucedido y él respondió que no sabía, según la denuncia penal. También encontraron un cuchillo de cocina cubierto de sangre sobre una mesa, un paquete de seis cervezas consumidas y una botella vacía de antidepresivos recetados.

Los oficiales incluso vieron al perro de la familia tirado en un charco de sangre en la cocina, según la denuncia. No se ha revelado el motivo de los ataques. Richardson ha sido acusado de tres cargos de asesinato y quedó encarcelado con una fianza de $2,25 millones de dólares.

