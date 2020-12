$13.7 millones recibirán padres de bebé que murió por rama desprendida en Central Park de Nueva York

Michael Ricciutti y su esposa Karla del Gallo ganaron un acuerdo de $13.75 millones de dólares por la muerte de su bebé, golpeada por la rama de un árbol en Central Park (NYC), poniendo fin a una batalla legal de una década con la ciudad y dos organizaciones sin fines de lucro que administran el parque y el zoológico.

En junio de 2010, ambos padres se habían detenido para tomar una foto con la pequeña Gianna Ricciutti frente al zoológico de Central Park, cuando una rama de 45 centímetros de diámetro se partió de repente de un árbol y cayó 25 pies, chocando contra la madre y la bebé de 6 meses acunada en sus brazos.

La bebé fue declarada muerta en el hospital. La madre fue gravemente herida y estuvo en un coma inducido médicamente durante semanas.

“No pudo llamarnos ’mamá y papá’. Ella no pudo ir a la escuela. Ella no pudo dar sus primeros pasos. Le quitaron tanto. Todo le fue quitado”, dijo Ricciutti llorando al New York Post en 2011, en el primer aniversario de la muerte de su bebé.

Ese año la pareja presentó una demanda de $50 millones de dólares contra la ciudad; Central Park Conservancy, la Wildlife Conservation Society, que opera el zoológico; y Beucler Tree Experts, empresa de Tenafly (NJ) que la sociedad había contratado para podar los árboles.

El caso se resolvió el mes pasado con las compañías de seguros de Wildlife Conservation Society pagando $10 millones de dólares; Beucler $3 millones; y la ciudad y Central Park Conservancy $750 mil.

Ricciutti y del Gallo se mudaron del área triestatal y hoy tienen 41 años y dos hijos más. Su hija Gianna habría cumplido 11 años este mes.

Michael Ricciutti and his wife Karla del Gallo lost their baby daughter Gianna in the summer of 2010, when a large tree branch fell 25 feet and smashed into del Gallo and their little girl https://t.co/TipPVM2t51

— H24 News UK (@h24news_uk) December 13, 2020