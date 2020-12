3 posibles fechas en las que el Congreso podría aprobar un nuevo paquete de estímulo económico

¿Votará el Congreso el domingo un nuevo paquete de estímulo económico de $900,000 millones de dólares? Ese seria el mejor escenario en Washington después que el proyecto de entregar un segundo cheque de estímulo por COVID-19 fue retomado en las negociaciones por los legisladores.

El viernes por la noche la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron un proyecto de ley de financiación a corto plazo que evita el cierre del gobierno hasta la noche del domingo. Eso podría brindar a los legisladores el tiempo suficiente para completar un nuevo paquete de estímulo económico que también estaría vinculado a financiar al gobierno y que podría contener un segundo cheque de estímulo de hasta $600 dólares.

El proyecto podría ser votado este domingo según dijo el viernes Steny Hoyer, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, diciendo que el proyecto necesitaba por lo menos una 18 horas más de trabajo.

“Todavía tengo la esperanza de que podamos terminar con esto si la Cámara se mueve rápidamente y tenemos que retomarlo y hacerlo mañana por la noche”, dijo el Senador John Thune según un reporte de Heather Caygle, reportera del sitio Politico. “Pero diría que también es muy posible que llegue hasta el lunes”, escribió Caygle.

THUNE on timing (h/t @ESCochrane and full Hill pool):

"I'm still somewhat hopeful we could wrap this up if the House moves quickly and we gotta take it up and do it tomorrow night.

But I would say it's also very possible that it rolls into Monday."

— Heather Caygle (@heatherscope) December 19, 2020