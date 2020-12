Alerta en Nápoles: “Chucky” Lozano salió lesionado y con ayuda en la derrota ante la Lazio

Hirving Lozano, mejor conocido por todos como “Chucky”, encendió las alarmas luego de que se retiró a los 74 minutos del partido ante la Lazio tras sufrir un fuerte golpe en la pierna izquierda en un tremendo choque con el defensa rumano Stefan Radu.

Lozano, titular por segundo partido consecutivo en el once del técnico Gennaro Gattuso, se lesionó mientras peleaba por un balón con Radu y abandonó el terreno de juego con hielo en el tobillo izquierdo, sin poder caminar.

El mexicano no necesitó la camilla, pero se retiró visiblemente dolorido, ayudado por dos miembros del cuerpo médico del Napoli sin apoyar la pierna izquierda.

Gattuso sustituyó a “Chucky”, pieza clave de su esquema, con el francés Kevin Malcuit, en un partido en el que el Napoli cayó ante el equipo romano 2-0 con goles de Ciro Immobile y Luis Alberto.

Chucky Lozano leaves the field against Lazio with ice on his left ankle after a tangle of legs with Stefan Radu. Hopefully the Mexican recovers quickly. 🙏 #ElTriEng #LazioNapoli pic.twitter.com/BzwMIlSl1x

— GOALTECA (@goalteca) December 20, 2020