Pasajeros abrieron la puerta de avión Delta que iba a despegar de Nueva York

Dos pasajeros a bordo de un vuelo Delta que se disponía a despegar del aeropuerto LaGuardia (LGA) de Nueva York abrieron una puerta del avión y bajaron por el tobogán de emergencia junto a su perro, confirmó un portavoz de la aerolínea.

La pareja viajaba en el vuelo 462 con destino a Atlanta y al salir del Airbus A321 provocaron que el despegue fuese abortado, alrededor de las 10:55 a.m. de ayer, según fuentes policiales y un vocero de la aerolínea.

Antonio Murdock, de 31 años, dijo a la policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) que su trastorno de estrés postraumático se desencadenó en el avión. Él y su compañera, Brianna Greco (23) fueron arrestados tras el incidente.

Brian Plummer, que también estaba en el vuelo 462, le dijo a The New York Times que vio a la pareja y su perro cambiando de asiento varias veces mientras el avión se preparaba para partir. Luego, Murdock se levantó y le dijo a un asistente de vuelo que no podía sentarse debido a su trastorno de estrés postraumático. “Si me siento, me asustaré”, afirmó, según Plummer.

Murdock y Greco, ambos de Florida, fueron acusados ​​de allanamiento de morada, peligro imprudente, conducta desordenada y obstrucción de la administración gubernamental. Nadie resultó herido en el incidente.

El avión regresó a la puerta y el resto de los pasajeros fueron colocados en otros vuelos. “Los técnicos de mantenimiento han evaluado la aeronave y quedó programada que regrese al servicio” anoche, agregó Delta en un comunicado citado por New York Post.

Delta Flight 462 was delayed for hours after a male passenger forced open a cabin door while the plane was taxiing. He and his companions slid their way out of the plane. https://t.co/n9eakRdj8k

— NYT Metro (@NYTMetro) December 22, 2020