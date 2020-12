Encerrados pero con mucho amor: así pasan la Navidad los famosos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aislinn Derbez, Manuel Mijares, Pedro Fernández y más famosos comparten sus planes para celebrar la Navidad en medio de la pandemia por Covid-19, y lo que todos dejan claro es que será con precaución y sólo con la familia.

“Ser feliz y tener a la familia sana aquí a mi lado”, dice Enrique Guzmán.

Pedro Fernández estará acompañado de sus mujeres: su esposa Rebeca Garza, sus hijas Gema, Karina y Osmara, además de su nieto Martín.

“Siempre estamos en casa, disfrutamos de estar juntos, disfrutamos de la cena, de los regalos, que por cierto no va a haber muchos esta Navidad porque evidentemente no se puede salir a comprar nada, y si quieres comprar algo ahorita ya te llega en febrero, entonces como que el regalo ya no tuvo nada que ver; pero lo más importante es que a vamos a pasar agradeciéndole a Dios nuestra buena salud, nuestro bienestar”.

“Navidad con la familia, nos vamos a reunir los más que podamos de la familia y ahí en casa, lo de todos los años”, asegura Aislinn Derbez.

Daniela Álvarez, actriz de “La Mexicana y el Güero”, tiene una gran responsabilidad en esta fecha, pues será la encargada de preparar el platillo principal.

“En mi familia, la tradición es el bacalao, todos los años se hace bacalao. Lo hacía mi abuela, ahora me va a tocar hacerlo a mí, entonces a ver qué tal me sale, espero haber aprendido muy bien y que sí me salga, porque si no me van a vetar de la familia”.

Manuel Mijares la pasará con sus hijos Lucero y José Manuel, pero muy cerca de Lucero, pues tienen muchas ventajas al ser vecinos.

“Es muy familiar el asunto, la hacemos aquí en la casa, acuérdate que Lucerito (y yo) somos vecinos, desde aquí veo su casa, aquí está junto, entonces los niños van para allá, vienen para acá.

“Siempre la hemos pasado en México tranquilos y va a ser igual acá, quizá obviamente con más prevención”.

Para Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, la Navidad significa estar con su familia y recuerda uno de los momentos más accidentados que vivió en esta celebración.

“El mejor recuerdo de Navidad que tengo es yo cayéndome de un balcón hacia atrás, cayendo encima del árbol de Navidad y destrozando el último nacimiento que tenía mi mamá de porcelana.

“Me caigo, rompo todo, y cuando rompo todo mi mamá me voltea a ver, se pone las manos en la cabeza y cuando yo pensé que estaba preocupada por mí, le digo ‘no te preocupes estoy bien’, para calmarla, y me dice ‘¡mi nacimiento!””.

