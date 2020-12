Messi y Budweiser provocan avalancha de “memes” para Iker Casillas por su campaña de regalar una cerveza por gol recibido de “La Pulga”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de darse a conocer la campaña en la que Budweiser enviará a los porteros que recibieron gol de Messi una cerveza de edición especial por cada tanto recibido, la gente empezó a bromear en Internet con memes dirigidos a una de las víctimas favoritas del argentino: el exguardameta del Real Madrid, Iker Casillas.

En los diez años de rivalidad que tuvo con el “10”, Iker Casillas recibió 17 tantos del argentino, por lo que recibirá 17 botellas conmemorativas de cerveza, motivo suficiente para que los usuarios de Internet se mofaran del guardameta, aunque cabe mencionar que no es el portero que más goles recibió del astro, sino el tercer lugar, debajo de Diego Alves, quien encajó 21 y Gorka Iraizoz, con 18.

Budweiser: Cada portero recibirá una cerveza por cada gol recibido ante Lionel Messi: Iker Casillas: pic.twitter.com/HUDv7qIsiA — Fútbol (@Futbool_Fotos) December 24, 2020

¿Iker Casillas?

–Si, soy yo

Aquí está su entrega se las manda el Sr. Messi#Budweiser pic.twitter.com/g2cq6sotzX — FAZFUT (@FazFut) December 24, 2020

La emoción de Iker Casillas al recibir la flota completa de botellas personalizadas de Messi por cada gol marcado de los 644 pic.twitter.com/K76BgZcKoj — TRIPLETE⚡️LM🐐 (@campeon_triplet) December 24, 2020

Budweiser: we are giving each goal keeper Messi has scored against a bottle of beer.

Iker Casillas on his 15th bottle of the day: pic.twitter.com/ziEIE1yBwz — H🖼 (@Hoekage77) December 24, 2020

BREAKING NEWS ⛔ ⚠️ Iker Casillas has been arrested drunk in the Madrid capital after he downed seventeen Budweiser bottles sent by Leo Messi. (@sidlowe) pic.twitter.com/ILhQvn9XFh — :/ (@Alihusnain34) December 24, 2020

Absolutely no one : Iker casillas tonight drinking his 16th bottle of Budweiser,forgoals messi put passed him . pic.twitter.com/6sD3PrQyDJ — 👑👑Nûmérö Ûñô🚀 (@haidaer__) December 24, 2020

Casillas after drinking 17 bottles of @Budweiser Jokes apart Iker Casillas is a True legend.#casillas #Messi pic.twitter.com/0we58FBfA2 — Soubhanik Saha (@SoubhanikS) December 24, 2020

Iker casillas fridge after receiving his own bottles of Budweiser to celebrate messi's record breaking goals#Budweiser #casillas pic.twitter.com/pGiUv1kQBD — 🧞‍♂️ MR Banks 🧞‍♂️ (@Miztakennybanks) December 24, 2020

Iker Casillas and Diego Alves after getting total 38 bottle beer from Budweiser #Messi #Messi644 pic.twitter.com/LRwOtaP0Tq — ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ (@halfbloodpkb) December 24, 2020