Millones de personas pierden la asistencia por desempleo mientras Trump se niega a firmar el proyecto de estímulo por coronavirus

Los programas de desempleo utilizados por unos 14 millones de personas expiraron este sábado en momentos en que el presidente Donald Trump se niega a firmar una ley de $900,000 millones de dólares para el alivio del coronavirus que el Congreso aprobó el lunes de manera abrumadora.

Este 26 de diciembre dos programas se agotaron: el de Asistencia de Desempleo Pandémico; que ayuda a los trabajadores autónomos e independientes que de otra manera no estarían cubiertos por la compensación de desempleo tradicional, y el Programa de Compensación de Desempleo de Emergencia por Pandemia; que proporcionó 13 semanas adicionales de ayuda a aquellos que se quedaron sin los beneficios de los estados.

Cerca de 10 millones de trabajadores desempleados perdieron la compensación de manera inmediata y cerca de 3.8 millones de trabajadores adicionales están en riesgo de perder sus beneficios en semanas, según un informe de Brookings.

A principios de la semana el Congreso aprobó una extensión de los beneficios de desempleo hasta el 14 de marzo y añadió un recurso federal de $300 dólares por semana para todos los trabajadores despedidos.

El presidente Trump aún tiene que firmar la legislación que incluía un apoyo de un cheque de estímulo de $600 dólares, sin embargo, consideró que los cheques son demasiado pequeños por lo que solicitó a los legisladores ampliar la propuesta por arriba de los $2,000 dólares.

Desde su hotel Mar-A-Lago, en Florida, Trump escribió la mañana de este sábado un mensaje en su cuenta de Twitter mostrando su desacuerdo con en paquete de estímulo acordado por el Congreso:

“Sólo quiero conseguirle a nuestra gran gente $2,000 dólares en lugar de los míseros $600 dólares que están ahora en el proyecto de ley”, escribió Trump.

I simply want to get our great people $2000, rather than the measly $600 that is now in the bill. Also, stop the billions of dollars in “pork”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020