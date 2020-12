¿Por qué la modificación de un segundo cheque de estímulo de $2,000 dólares que solicitó Trump tendrá que esperar hasta el lunes?

Los republicanos de la Cámara de Representante rechazaron este jueves añadir un segundo cheque de estímulo de $2,000 dólares al paquete de estímulo de $900,000 millones de dólares que el Congreso aprobó el lunes.

Los esfuerzos de los demócratas para aumentar los pagos directos de $600 a $2,000 dólares pusieron un obstáculo este jueves cuando el líder republicano en la Cámara de Representantes se negó a dejar que la propuesta llegara al pleno para su votación.

Como la mayoría de los legisladores ya han regresado a casa para el receso por vacaciones navideñas, se espera que la propuesta de aumentar en $1,400 dólares la cantidad del segundo cheque de estímulo que es respaldado por el Presidente Donald Trump, volverá a presentarse el lunes cuando el pleno de la Cámara regresará a sesión. Los demócratas esperaban que la aprobación se diera antes de Nochebuena a través de un procedimiento conocido como “consentimiento unánime”.

Para que el acuerdo fuera aprobado sería necesario un acuerdo con Kevin McCarthy, el líder de la minoría en la cámara, sin embargo él se negó a concederlo. McCarthy emitió una contrapropuesta para revisar la cantidad de ayuda al exterior que incluye los pagos directos al afirmar en una carta que los miembros del GOP ignoraron la petición del presidente de examinar el dinero de los impuestos “que se desperdician en el extranjero mientras millones de ciudadanos están luchando en sus casas por sobrevivir”. Por su parte los demócratas bloquearon el proyecto de estímulo de McCarthy para evitar que la propuesta subiera al pleno.

Democrats appear to be suffering from selective hearing. They've conveniently ignored @realDonaldTrump's call to reexamine tax dollars wasted overseas while so many Americans are struggling at home.

Republicans will act to put America first.

My full letter to @HouseGOP members: pic.twitter.com/wFTeMoLxYM

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) December 24, 2020