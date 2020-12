Pagos de estímulo de $600 empezaron a enviarse este martes según secretario del Tesoro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin dijo que los pagos de estímulo económico de $600 dólares empezaron a ser enviados este martes.

“El Tesoro de los Estados Unidos ha entregado un archivo de pago a la Reserva Federal para los pagos de impacto económico de los estadounidenses. Estos pagos pueden comenzar a llegar a algunas cuentas mediante depósito directo esta noche y continuarán hasta la semana próxima”, escribió Mnuchin en Twitter.

.@USTreasury has delivered a payment file to the @FederalReserve for Americans’ Economic Impact Payments. These payments may begin to arrive in some accounts by direct deposit as early as tonight and will continue into next week (1/2)

