Cuánto dinero tenía el diseñador Pierre Cardin, el padre de la moda “lista para llevar”

Pierre Cardin fue un diseñador de moda francés nacido en Italia que tenía una fortuna que asciende a los $800 millones de dólares en el momento de su muerte, de acuerdo al portal Celebrity Net Worth.

El diseñador murió este martes 29 de diciembre a la edad de 98 años. Durante su carrera fue considerado un visionario del diseño. Tal vez lo más importante es que Pierre creó casi por sí solo el concepto de la moda tal y como la conocemos hoy en día, lo que le hizo acumular una enorme fortuna.

Nació el 7 de julio de 1922, en San Biagio di Callalta, Italia. A la edad de 14 años se convirtió en aprendiz de sastre y a los 17 planeó mudarse a París en plena Segunda Guerra Mundial que lo llevó a trabajar para la Cruz Roja Francesa.

Cardin fue un amante de la música por lo que comenzó a diseñar vestuario para diferentes óperas, obras de teatro y hasta películas. En 1950 fundó su propia marca y en 1958 pasó un tiempo como profesor emérito en el Bunka Fashion College en Japón.

Moda “lista para llevar”

En 1959 el diseñador realizó la primera colección para las mujeres de “prêt-à-porter“. Se trató de la primera ocasión que un diseñador de alto nivel creó un conjunto de moda “lista para llevar”. En esa época se consideraba un sacrilegio que un diseñador produjera una colección en masa ya que los altos diseñadores solo fabricaban un pequeño número de piezas para los clientes más ricos.

Sin embargo Pierre Cardin eligió que sus colecciones estarían disponibles en los grandes almacenes para todos. En los años 60 creó una colección de trajes para hombres y su ropa se volvió cada vez más futurista y llena de colores. “Siempre me inspiro en algo exterior, no en el cuerpo mismo”, dijo durante una entrevista para el periódico The New York Times en 1985.

El diario señala que a diferencia de muchos diseñadores actuales cuyos negocios son operados por corporativos, Cardin no tenía socios: “Soy el financiero, el banquero y el creador. Siempre he hecho lo que he querido porque nunca he tenido un jefe.”

Cardin fue un diseñador visionario ya que su nombre se convirtió en marca en un sin número de mercancías que van desde ropa hasta toallas de baño. En 1977 adquirió la cadena de tiendas Maxim’s y las convirtió en una serie de boutiques para vender sus diseños.

Gran parte de su fortuna proveniente de la moda la invirtió en bienes raíces comprando varios edificios en ciudades como Barcelona, Roma, Milán, un palacio en Venecia, Castillos y casas en diferentes lugares del mundo.

Una de esas casas se encuentra en Cannes y se llama “El Palacio de las Burbujas“, una casa de 12,000 pies cuadrados que está hecha de 10 burbujas gigantes, tiene tres albercas, jardines y hasta un teatro al aire libre con capacidad para 500 personas. La casa que tiene una impresionante vista al Mediterráneo fue puesta en venta en octubre de 2015 en $450 millones de dólares.

