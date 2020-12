Trump acusa a hermano (imaginario) de funcionario de Georgia de trabajar para China

El presidente Donald Trump acusó que el hermano del secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, trabaja para China.

El problema es que el político republicano ¡no tiene un hermano!

Conforme se acerca la elección en la entidad, el presidente Trump aumenta las críticas sobre cómo se organiza el proceso y difunde teorías de conspiración.

“Ahora resulta que el hermano de Brad R trabaja para China”, escribió el presidente. “Y ellos definitivamente no quieren a ‘Trump’. ¡Tan desagradable!”.

…The consent decree signed by the “Secretary”, with the consent of Kemp, is perhaps even more poorly negotiated than the deal that John Kerry made with Iran. Now it turns out that Brad R’s brother works for China, and they definitely don’t want “Trump”. So disgusting! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2020